Колледжи ДФО в 2019 году получат 189,2 млн рублей грантовой поддержки

Москва, , 14:27 — REGNUM Девять колледжей в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат грантовую поддержку в размере 189,2 млн рублей по итогам конкурса Минпросвещения России. Средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат сообщил, что средства будут направлены на переоснащение колледжей, модернизацию и создание новых лабораторий.

«При отборе победителей учитывалась потребность местных компаний в кадрах по соответствующим специальностям», — сказал руководитель агентства.

Поддержку министерства получили Могойтуйский аграрно-промышленный техникум и Краснокаменский промышленно-технологический техникум (Забайкальский край), Владивостокский судостроительный колледж и Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж (Приморский край), Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий и Хабаровский технологический колледж (Хабаровский край). Также субсидии будут направлены в Байкальский колледж недропользования (Бурятия), Амурский колледж сервиса и торговли, Сахалинский политехнический центр №1.

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