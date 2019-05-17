Поток туристов из Китая в Южную Корею увеличился на 40%

Сеул, , 14:31 — REGNUM В апреле 2019 года туристический поток из Китая в Южную Корею увеличился почти на 40%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на министерство стратегии и финансов Южной Кореи.

Согласно опубликованным «Экономическим тенденциям», в апреле этого года страну посетило 513 тыс. жителей Китая, что на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что наибольшее количество китайских туристов посетило Южную Корею в феврале 2017 года, незадолго до установки мобильного противоракетного комплекса дальнего перехвата (THAAD).

«В марте 2017 года, после урегулирования вопросов с противоракетным комплексом THAAD поток туристов из Китая восстановился, однако в апреле 2017 года тур поток сократился до 230 тыс. человек», — сообщил представитель министерства стратегии и финансов.