На укрепление межнационального мира в Крыму потратят более 5 млрд рублей

Симферополь, , 14:23 — REGNUM На обеспечение межнационального единства в Крыму власти выделили в 2019 году почти 2,6 млрд рублей. Об этом 17 мая на заседании президиума Госсовета РК заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«За годы, прошедшие после воссоединения с Россией, достигнуты заметные успехи. Общий объём выделенных средств ФЦП по направлению «Обеспечение межнационального единства» в 2018 году составил 2 млрд 713 млн рублей. В 2019 году на эти цели выделено 2 млрд 594 млн рублей», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в Симферополе началось строительство микрорайона «Крымская роза», все частные дома, расположенные там, решили снести. Однако местные жители, произвольно захватившие там земельные участки во времена Украины, выступили против этого. Люди добиваются документального оформления своих домов более 10 лет и в 2016 году уже выиграли два судебных иска по данному вопросу.

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