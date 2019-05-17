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В Крыму рассказали, как помогают реабилитированным репатриантам

Общество

С 1941 по 1944 годы с территории полуострова было выслано более 277 тысяч человек

Симферополь, 17 мая 2019, 14:19 — REGNUM  После воссоединения Крыма с Россией ранее депортированные с территории полуострова граждане получили более 38 тысяч справок о реабилитации. Об этом 17 мая на заседании президиума Госсовета РК заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Помимо этого, принято решение о выделении 4 355 гражданам из числа репатриантов земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Более 500 семей реабилитированных граждан обеспечены собственным жильём», — отметил спикер.

По его словам, материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья получили 420 человек. Спикер также подчеркнул, что сейчас для репатриантов строятся дома, школы, детские сады, создаются культурно-просветительные учреждения и обустраиваются места компактного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымско-татарские активисты заявили о незаконном сносе мечети «Ар-Рахман», а также пытались оспорить в суде законность строительства крупного жилищного комплекса «Крымская Роза» в Симферополе.

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Воссоединение Крыма с Россией
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