Президент Казахстана поставил семь задач в сфере занятости

Нур-Султан, , 14:20 — REGNUM Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поставил задачи для обеспечения населения республики достойной работой и справедливой платой за труд, сообщили 17 мая в пресс-службе главы государства.

Глава республики отметил, что для достижения поставленной цели необходимо готовить кадры в соответствии с потребностями рынка труда. В связи с этим правительству республики поручено обеспечить комплексное обновление образовательных программ по востребованным специальностям.

Вторым направлением является создание качественных рабочих мест в тех отраслях, где наблюдается кадровый голод, в том числе в сфере услуг, туризма, информационных технологий и сельского хозяйства.

Третье направление — формирование новых форм занятости. Глава государства отметил необходимость законодательного регулирования новых форм занятости.

Четвертое направление — трудоустройство молодежи. Президент поручил оценить эффективность реализации всех действующих программ по трудоустройству молодых людей.

Пятая задача, которую поставил президент Казахстана, — обеспечение инклюзивной политики занятости с целью трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В качестве шестой задачи обозначено повышение трудовой мобильности, в качестве седьмой — защита трудовых прав женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта вице-министр труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова заявила, что частные агентства по трудоустройству в Казахстане будут финансироваться из государственного бюджета.

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