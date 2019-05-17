Родителей, скрывающих местонахождение детей, привлекут к ответственности

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Для родителей, скрывающих местонахождение своих детей от семьи, должна наступать уголовная ответственность. Такого мнения придерживаются депутаты петербургского ЗакСа, разработавшие соответствующие поправки в Уголовный кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Федеральную инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 17 мая. Законопроет разработан по личному поручению спикера парламента, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова.

Ранее Макаров неоднократно выступал в защиту некоей петербурженки Юлии Шик, которая не может поделить детей с супругом. Шик даже взяли на работу в Заксобрание, хотя природа ее обязанностей так и осталась не до конца раскрытой. Как полагает парламент, отец неправомерно ограничивает доступ матери к общим детям, так как уже вступило в силу решение суда, согласно которому сыновья должны жить с Юлией Шик. Вячеслав Макаров борется за детей Юлии Шик уже почти год, привлекая внимание, например, председателя Верховного суда или спикера Совета Федерации.

«По информации Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2018 года по исполнительным документам об отобрании и передаче ребёнка в розыске находились 56 детей, половину из них нашли. Следовательно, в 50% случаев решение суда об определении места жительства ребёнка и о передаче ребёнка от одного родителя к другому оказывается неисполненным, что, безусловно, наносит непоправимый вред материнству и детству», — заявил один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Согласно тексту документа, за неисполнение решения суда об определении места жительства ребёнка нарушителю может грозить уголовная ответственность — обязательные работы на срок до 480 часов, либо исполнительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Добавим, в поддержку установления уголовной ответственности выступила и Федеральная служба судебных приставов, где отметили, что такое нововведение повысит эффективность исполнения требований об отобрании или о передаче ребёнка.