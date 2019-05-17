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Францию в 2018 г. посетили почти 90 млн туристов — правительство страны

Общество

Франция остается основным международным направлением

Париж, 17 мая 2019, 14:05 — REGNUM  Согласно заявлению правительства Франции, в 2018 году государство побило новый рекорд по посещаемости, зафиксировав почти 90 млн иностранных туристов, несмотря на акции протестов «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

«Франция остается в 2018 году основным международным направлением», — приветствовал в ходе межведомственного комитета по туризму премьер-министр страны Эдуард Филипп, объявив, что расходы иностранных туристов увеличились на 5% и превысили 56 млрд евро.

Издание отмечает, что в 2018 году Франция приняла 89,4 млн иностранных туристов, на 3% больше, чем в 2017 году.

Напомним, правительство Франции стремится достичь цели в 100 млн иностранных туристов к концу 2020 года.

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Туризм
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