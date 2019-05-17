В США умерла самая сердитая кошка в мире

Морристаун, США, , 14:00 — REGNUM Умерла кошка Соус Тардар— настоящая звезда соцсетей, в которых её знали как Grumpy Cat (сердитая кошка) Соответствующую публикацию на странице Twitter, посвященной разместили её хозяева.

https://twitter.com/RealGrumpyCat/status/1129310647458467840

Они сообщили, что причиной смерти самой сердитой кошки в мире стали осложнения, проявившиеся на фоне инфекции мочевыводящих путей. Организм животного не смог справиться с проблемой. Отмечается, что Соус Тардар умерла ещё утром 14 мая 2019 года, однако её хозяева решили сообщить об этом только сегодня.

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Напомним, аккаунт Соус Тардар в соцсети Instagram имеет более 2,4 млн подписчиков, а в Twitter — более 1,5 млн. Кошка стала популярной в сети благодаря необычному строению своей мордочки.

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