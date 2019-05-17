В домах салафитов Курганской области нашли оружие и запрещённую литературу

Курган, , 13:57 — REGNUM В Курганской области прошли обыски в домах и помещениях сторонников салафизма. В Шадринске и Далматово, Шатровском и Шадринском районах были найдены оружие и запрещённая литература, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

В Шадринске было изъято 77 экземпляров религиозной литературы, в том числе и внесённой в список экстремистских материалов Минюста России, девять мобильных телефонов, пять съёмных носителей информации, пять тетрадей и дисков с проповедями.

В Далматово в ходе обследования нелегального молельного помещения изъят газовый пистолет с признаками переделки под боевой, восемь патронов к нему, 16 патронов к гладкоствольному оружию, 87 экземпляров религиозной литературы в том числе запрещённой, три мобильных телефона, четыре диска с проповедями. Полученные материалы направлены на исследование.

Кроме того, в мечетях Шадринского и Шатровского районов выявлены нарушения законодательства о религиозных объединениях в части осуществления миссионерской деятельности. К административной ответственности привлечены шесть иностранных граждан с последующим выдворением из Российской Федерации.

В отношении представителей религиозных объединений решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), привлечении их к административной ответственности по ч. 3,4 ст. 5.26 КоАП РФ («Нарушение закона о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях»).