Экс-чиновник избежал наказания за распродажу земли в ивановском Плёсе

Приволжск, Ивановская область, , 13:47 — REGNUM В Ивановской области суд вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы администрации Приволжского района. Чиновник был признан виновным, однако наказания смог избежать — по амнистии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области 17 мая.

На этапе предварительного следствия, а затем в суде было установлено, что глава администрации района летом 2012 — осенью 2013 года, используя свои полномочия, передал своему родственнику в аренду три земельных участка на горе Левитана в городе Плёсе, общая стоимость участков составила 2 тыс. 670 кв.м. В 2014 году два участка (площадью 2 тыс. 270 кв. м) из отданных в аренду ранее он передал тому же родственнику — за 1 тыс. 709,58 рублей.

В результате действий чиновника в частной собственности оказались части территории объекта культурного наследия Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Ущерб, причиненный главой администрации района государству, оценивается в сумму около 4,7 млн рублей — стоимость «проданных» участков на момент их передачи составляла 4 млн рублей, переданного в аренду — 700 тыс. рублей.

Суд признал бывшего главу администрации виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако и это наказание чиновник отбывать не будет — он освобожден от него в связи с постановлением Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».