«Движение к максимальной цифровизации» — о новациях в проведении форума ОНФ

Москва, , 13:44 — REGNUM Формат проведения форума Общероссийского народного фронта (ОНФ), который завершил свою работу 16 мая, отличился большим количеством мультимедийного материала и активностью рядовых участников мероприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Мероприятие прошло достаточно живо. Абсолютно интерактивная информация, много выступали сами участники. Фактически это было похоже немного на прямую линию — формат «вопрос-ответ», конечно, позволил проработать достаточно много разнообразного материала», — заявила Федорова.

По её словам, на форуме удалось обсудить широкий перечень вопросов, начиная от питания в школах, использования мультимедийных форматов в образовательном процессе и заканчивая проблемами лесопользования.

«Мы видим движение к максимальной цифровизации. Современные форматы, динамичность, интерактивность, иногда звучали достаточно острые, совершенно некомплементарные вопросы. Мероприятие было проникнуто духом подлинности», — подчеркнула Федорова.

С 14 по 16 мая в Сочи проходил медиафорум, организованный Общероссийским народным фронтом: эксперты, журналисты, общественные деятели рассказали президенту России Владимиру Путину о проблемах на местах и вариантах их решения. Президенту были продемонстрированы репортажи региональных журналистов, отражающие наиболее актуальные проблемы России.