В Крыму готовятся к годовщине депортации народов полуострова

Симферополь, , 13:41 — REGNUM Крымчане всех конфессий примут 18 мая участие в памятных мероприятиях к 75-летней годовщине депортации народов полуострова, во всех православных храмах пройдут поминальные службы. Об этом 17 мая на заседании межконфессионального совета «Мир — дар Божий» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В Крыму соблюдаются согласие и уважение к представителям всех конфессий и вероисповеданий. «Указ президента России 21 апреля 2014 года поставил точку в этом вопросе в части признание незаконной и аморальной депортацию народов Крыма по национальному признаку. Пострадали все народы, больше всего — крымско-татарский», — отметил Аксёнов.

По его словам, в республике сегодня соблюдаются и традиционно проповедуются согласие и уважение к традициям всех народов.

По словам секретаря епархии Александра Якушечкина, православные христиане почтят память жертв депортации народов Крыма во время поминальных служб, которые пройдут во всех православных храмах 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2014 года президент России подписал указ «О реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

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