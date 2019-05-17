Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому придётся выступить «пожарным» в ещё одном экологическом протесте, который затронул город. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ряд жителей микрорайона Академический недовольны тем, что строительная компания «Атомстройкомплекс» планирует вырубить берёзовую рощу и построить на её месте жилые дома.

По словам источника, мэр в ближайшее время организует встречу с защитниками рощи. Если всего неделю назад на ситуацию можно было махнуть рукой, то после протеста против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере власть может перестраховаться и принять нестандартное решение.

Последний раз митинги против вырубки берёзовой рощи проходили 21 апреля 2019 года. А протесты против строительства храма продолжаются уже пятый день, и лишь после вмешательства президента России Владимира Путина, призвавшего организовать опрос екатеринбуржцев, появилась надежда на разрешение ситуации.