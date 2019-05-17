Экс-президент Кении выплатит компенсацию за незаконный захват земли — СМИ

Найроби, , 13:36 — REGNUM Верховный суд Эльдорета постановил, что экс-президент Кении Дэниэл арап Мои должен выплатить 1 миллиард кенийских шиллингов (около 9,9 миллионов долларов США) в качестве компенсации за незаконный захват земли, передает Daily Monitor Uganda.

По материалам следствия, захват участка, площадью 53 акров (около 21,4 гектаров), был осуществлен 21 сентября 1983 года. Земля принадлежала Ноа Кипнгени Челугуи. Захват был осуществлен с помощью земельных чиновников, которые нелегально зарегистрировали землю. Через 24 года экс-президент продал землю фирме, которой владела семья Джасвант Рай.

Суд постановил, что экс-президент Мои должен выплатить установленную компенсацию семье Челугуи совместно с компанией Rai Plywood (K) Limited за незаконный захват земли.

Сумма компенсации обусловлена текущей рыночной стоимости земли.