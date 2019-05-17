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В иркутском Жигалово может появиться училище для подготовки рабочих

Общество

Ковыктинское газоконденсатное месторождение станет перспективным рынком труда на ближайшие 100 лет

В иркутском Жигалово может появиться училище для подготовки рабочих
Иллюстрация: Gazprom.ru
Бурение скважин на Ковыктинском месторождении

Иркутск, 17 мая 2019, 13:25 — REGNUM  Реализация проекта по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области позволит создать в Жигаловском районе комфортные условия для проживания 15 000 человек, в том числе открыть училище для подготовки рабочих кадров. К такому мнению пришли участники Байкал-бизнес-форума, который проходит в Иркутске, сообщает 17 мая пресс-служба Иркутского национального исследовательского технический университета (ИРНИТУ).

Инициативу о создании училища высказал мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. По его словам, месторождение является перспективным рынком труда на ближайшие 100 лет, поэтому в посёлке Жигалово необходимо открыть многопрофильное училище на 300 мест и общежитие для студентов на 150 мест.

Предложение мэра поддержали генеральный директор компании «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

«Мы готовы помогать оснащать новое училище, проводить повышение квалификации преподавателей и мастеров, которые будут там работать. ИРНИТУ также может предоставить для обучения площадки своих средних учебных заведений — Геологоразведочного техникума и Машиностроительного колледжа», — сказал ректор.

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