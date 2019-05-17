Двоих граждан Алжира задержали в Дагестане при попытке пересечь госграницу

Махачкала, , 13:19 — REGNUM Двоих иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ, задержали в Дагестане. Задержанными оказались два гражданина Алжирской Народной Демократической Республики 1992 и 1995 года рождения. Как сообщили 17 мая в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Дагестану, их поймали в Магарамкентском районе при попытке перейти на территорию Азербайджана.

Нарушители не имели при себе документов на право пересечения государственной границы. Свой преступный умысел они пытались осуществить под покровом ночи, в обход установленных пунктов пропуска.

По данным пограничников, иностранцы имели намерение переправиться в страны Евросоюза транзитом через территорию Российской Федерации. В ходе досмотра у злоумышленников обнаружены карта местности на английском языке, сотовые телефоны и рюкзаки с личными вещами.

В настоящее время нарушители заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Им светит до шести лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за одну неделю июня 2018 года на дагестанском участке границы между Россией и Азербайджаном задержаны 42 человека, объявленные в розыск за совершение различных преступлений.

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