Полиция Иракского Курдистана получила три электромобиля

Эрбиль, Ирак, , 13:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Иракского Курдистана предоставило правоохранительным органам три электромобиля, сообщает 17 мая Kurdistan.ru.

Целью введения в автопарк полицейских новых автомобилей является желание сэкономить деньги, а также обеспечить безопасность окружающей среде.

«На первом этапе для полицейских будет выделено три автомобиля сроком на 60 дней», — отметил чиновник МВД Иракского Курдистана Сами Джалал.

Если эксперимент удастся — получится сэкономить бюджетные средства — то будут выделены финансы для закупки новых электромобилей.