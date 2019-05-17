Пятница, 17 Мая 2019 года
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Полиция Иракского Курдистана получила три электромобиля

Общество

На 60 дней

Эрбиль, Ирак, 17 мая 2019, 13:10 — REGNUM  Министерство внутренних дел Иракского Курдистана предоставило правоохранительным органам три электромобиля, сообщает 17 мая Kurdistan.ru.

Целью введения в автопарк полицейских новых автомобилей является желание сэкономить деньги, а также обеспечить безопасность окружающей среде.

«На первом этапе для полицейских будет выделено три автомобиля сроком на 60 дней», — отметил чиновник МВД Иракского Курдистана Сами Джалал.

Если эксперимент удастся — получится сэкономить бюджетные средства — то будут выделены финансы для закупки новых электромобилей.

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Курдистан
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