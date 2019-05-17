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Сингапурская компания планирует построить в Казахстане сеть школ

Общество

В Нур-Султане принята дорожная карта по реализации проекта «Строительство образовательного метрополиса – детский сад, школа, колледж, университет»

Нур-Султан, 17 мая 2019, 13:08 — REGNUM  Сингапурская компания Kinder World планирует построить в Казахстане сеть школ и колледжей международного уровня, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

В рамках круглого стола по глобальным инвестициям на XII астанинском экономическом форуме подписана дорожная карта по реализации проекта «Строительство образовательного метрополиса — детский сад, школа, колледж, университет».

Кроме того, были достигнуты договоренности по таким проектам, как строительство дата-центра и внедрение проектов 5G на территории Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая по итогам круглого стола по глобальным инвестициям в Нур-Султане были подписаны соглашения по 45 проектам на сумму $1 млрд.

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