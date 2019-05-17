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Мозамбику требуется $3,2 млрд на ликвидацию последствий ураганов

Общество

Правительство Мозамбика сообщило, что стране требуется 3,2 миллиарда долларов США на ликвидацию последствий ураганов

Мапуту, 17 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Представитель правительства Мозамбика Ана Комоана сообщила о том, что стране требуется 3,2 миллиарда долларов США на восстановление инфраструктуры в северных и центральных районах Мозамбика, наиболее пострадавших в результате ураганов.

По словам Комоана, смета финансирования основана на отчете об оценке последствий стихийных бедствий, составленном различными департаментами правительства и их партнерами. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», отчет будет представлен на конференции стран-доноров, которая пройдет в городе Бейра в Мозамбике конце мая этого года.

Также было отмечено, что денежные средства будут использованы для финансирования реконструкции социального, производственного и других важных для страны секторов, пострадавших вследствие циклонов. Отчет послужит основой для проведения конференции.

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Зарубежная хроника
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