ВОЗ: в ДР Конго сложно контролировать распространение вируса Эбола

Киншаса, , 13:13 — REGNUM Всемирная Организация Здравоохранения предупредила о том, что в случае, если «не будет выработано решение по предотвращению нападений группировок боевиков, в ДРК будет сложно контролировать распространения вируса Эбола».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», эксперты и руководители центров по оказанию помощи в ДРК заявили о том, что эпидемия вируса Эбола в пострадавшем от конфликта регионе Демократической Республики Конго вышла из-под контроля и ее масштабы могут достичь вспышки заболевания, произошедшей в Западной Африке в 2013—2016 гг.

Как сообщается, за последние несколько месяцев число случаев заражения заболеванием значительно увеличилось, и есть все основания полагать, что количество больных вирусом Эбола продолжит расти и дальше.

Согласно статистике Министерства здравоохранения ДРК, с 15 апреля по 5 мая этого года в стране было зарегистрировано 298 подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола.

Усилиям по борьбе с эпидемией в ДРК препятствуют нападения группировок боевиков на врачей, занимающихся лечением граждан, зараженных вирусом.

По словам специалистов в области здравоохранения, нет никаких признаков снижения числа случаев заражения вирусом Эбола в стране. Наоборот, в настоящее время наблюдается дальнейшее распространение вируса по стране.

Самая крупная вспышка вируса Эбола произошла в период с декабря 2013 г. по апрель 2016 г. Эпидемия стала причиной смерти более 11 000 человек в таких западноафриканских странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.