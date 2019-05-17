В Твери началось строительство двух детских садов

Тверь, , 12:55 — REGNUM Строительство двух новых детских садов началось в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 17 мая.

«В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что содержание образования должно соответствовать приоритетам развития нашей страны. Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление — это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — отмечал ранее губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

В частности, строительство нового детского сада началось на Октябрьском проспекте — в микрорайоне «Южный». Сад будет строиться по типовому проекту. Он рассчитан на 100 мест — в учреждении планируется открыть пять групп. На данном этапе строители ведут устройство фундамента из железобетонных блоков. Здание будет соответствовать всем современным требованиям, в том числе будет оборудовано для маломобильных людей. На строительство выделено 120 млн рублей. Кроме того, ведется строительство детсада на улице Планерной в Заволжском районе — на его возведение выделено 160 млн рублей. Новый детсад сможет принять 150 детей.

Кроме того, до 2021 года планируется возвести два детсада на 190 мест каждый в Московском и Пролетарском районах областного центра.

Детские сады в регионе строятся в рамках национального проекта «Образование» при софинансировании из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Всего по национальному проекту в Тверской области до 2021 года запланировано строительство 13 детских садов: четыре учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района.

Также до 2024 года в регионе будет открыто семь новых школ. В 2019 году планируется открыть новую школу в микрорайоне «Юность» с дошкольным отделением на 80 мест, а также школу на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери. До 2024 года запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе Твери, на 1100 мест в Торжке и ещё двух школ в других муниципалитетах. Все эти меры, рассчитывают в правительстве региона, позволят ввести 1710 новых мест для детей до трех лет и перевести на односменный режим обучения 8100 школьников.