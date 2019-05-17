Глава комитета Госдумы рассказал о компромиссной процедуре решения по храму

Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Компромиссное предложение по ситуации вокруг сквера в Екатеринбурге по результатам опроса горожан должно быть представлено на заседании гордумы, однако храм должен быть построен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«На время проведения опроса строительные работы должны быть остановлены, а техника убрана, после проведения опроса при городской Думе Екатеринбурга необходимо создать оргкомитет или рабочую группу, в которую должны войти не только представители власти, но и общественные объединения, жители города, представляющие разные точки зрения», — предложил Крашенинников.

«С учетом результатов проведенного опроса горожан, должно быть выработано компромиссное предложение, которое необходимо представить на заседании гордумы. И уже Дума Екатеринбурга должна проголосовать и принять решение о месте строительства храма», — рассуждает парламентарий.

Он считает очевидным строительство храма.

«А то, что строить храм нужно — это очевидный вопрос. Если мы не будем строить храмы, библиотеки, театры, культурные центры, то будем вынуждены строить тюрьмы, изоляторы, лагеря», — полагает депутат.

На всех этапах решения сложившейся ситуации крайне важна максимальная открытость и прозрачность, чтобы жители города были в курсе происходящего и могли способствовать выработке правильного решения, заключил Крашенинников.

Президент России Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ в Сочи заявил о необходимости проведения опроса жителей Екатеринбурга, подчеркнув, что решение о строительстве храма должно приниматься на основе мнения большинства.