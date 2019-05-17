В Екатеринбурге обсудят, как провести опрос по храму

Екатеринбург, 17 мая 2019, 13:34 — REGNUM Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров прибыл в Екатеринбург. Об этом руководитель исследовательского центра сообщил у себя в Facebook.
В данный момент Фёдоров находится в Уральском федеральном университете.
В своей записи глава ВЦИОМ подчеркнул, что посещает Екатеринбург «после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения Храма».
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что форма опроса о храме Святой Екатерины ещё будет обсуждаться с депутатами гордумы и экспертами. Опрос призвал провести президент России Владимир Путин после массовых протестов против установки храма в сквере на Октябрьской площади.