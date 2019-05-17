Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Омск, , 12:43 — REGNUM Омским журналистам 16 мая после окончания пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» в Сочи, организованного ОНФ, удалось задать президенту РФ Владимиру Путину актуальный для Омска вопрос — о массовом бегстве жителей из города. Только за 2018 год население столицы Омской области уменьшилось на тысячи человек.

Оказалось, что глава государства в курсе сложившейся в Омске ситуации.

«Я в курсе ситуации. Омск — промышленный город и раньше был местом притяжения жителей, но сейчас ситуация изменилась. Причины сугубо экономические. Омск — южный город, и климат там хороший по сравнению с другими сибирскими городами. Правительство будет контролировать эту ситуацию вместе с руководством региона», — цитирует Владимира Путина «Омск-информ».

Информагентство напоминает, что одной из главных задач, которую Путин ставил перед назначением главой Омской области Александра Буркова (назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, в сентябре 2018 года выиграл губернаторские выбор — прим. ИА REGNUM ), была задача остановить миграционный отток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по миграционной убыли населения Омская область занимает лидирующую позицию среди сибирских регионов.

Читайте также: Омская область: коррупционеры прижились, население — самоэвакуируется

По данным Омскстата, за 2017 год из Омской области выбыли 9853 человека. На втором месте оказался Алтайский край с миграционной убылью 8059 человек.

По последней имеющейся информации омских статистиков, за январь-октябрь 2018 года в Омскую область прибыли 21,1 тыс. человек, выбыли 31,1 тыс. человек. Число выбывших превышало число прибывших за этот период на 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему из самого центра России бегут люди