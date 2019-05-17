Отчет ООН: более 1,5 миллиона марокканцев страдают от недоедания

Рабат, , 12:56 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала ежегодный отчет «Региональный обзор продовольственной безопасности в странах Ближнего Востока и Северной Африки», в котором были представлены статистические данные за 2015−2017 годы. Согласно отчету организации, в указанный период порядка 1,5 миллиона жителей Марокко были неспособны приобрести достаточное количество продуктов питания для удовлетворения своих базовых потребностей в пище. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что это число увеличилось по сравнению с данными отчета за 2014−2016 годы.

Эксперты ФАО сообщают, что примерно 6% марокканцев ощущают «острую нехватку продовольствия» и страдают от недоедания. В королевстве наблюдается негативная тенденция по росту данного показателя. Марокканские экономисты считают, что причиной этому является самая сильная за последние 30 лет засуха, которая снизила объем производства зерновых по всей стране. Кроме того, порядка 120 000 человек потеряли свои рабочие места в сельскохозяйственном секторе в период с 2015 по 2016 год.

Всего же в регионе Ближнего Востока и Северной Африки не могут удовлетворить свои потребности в питании порядка 52 миллионов человек, при этом этот показатель не включает данные из Бахрейна, Ливии, Катара, Палестины и Сирии, поэтому фактические цифры могут быть намного выше.