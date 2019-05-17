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Жириновский предложил компромисс шоу «Голос.Дети»

Общество

Два варианта

Москва, 17 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить все коммерческие конкурсы с участием детей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Жириновский считает, что в скандале с шоу «Голос.Дети» руководство Первого канала приняло абсолютно правильное решение отменить результаты финала конкурса «Голос. Дети» из-за накрутки в пользу одного участника.

«В будущем, чтобы не возникало таких конфликтов, нужно вообще отменить коммерческие конкурсы с участием детей или, по крайней мере, исключить соревновательность», — предлагает депутат Госдумы.

Жириновский считает, что лучше «все будут просто участниками без первых и вторых мест».

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале «Голос. Дети», зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника. Массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь — под ним голосование велось за Микеллу Абрамову.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети без «Голоса», взрослые без лица

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