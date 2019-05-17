Профсоюзы учителей Марокко возобновили забастовки после неудачи переговоров

Рабат, , 13:49 — REGNUM Профсоюзы учителей Марокко, работающих по контракту, объявили о начале очередной забастовки. Согласно заявлению Координационного комитета профсоюзов, последний раунд переговоров с Министерством образования Марокко не оправдал ожиданий учителей. Работники сферы образования отмечают, что начало забастовки вызвано «безразличием, пренебрежением и проволочками» правительства.

Марокканское информационное издание MAP сообщает, что Министерство образования так и не удовлетворило ключевое требование учителей об отмене системы работы по срочному контракты.

Профсоюзы также призвали педагогов, работающих по контракту, бойкотировать профессиональные квалификационные экзамены, возлагая надежды на следующий раунд переговоров с Министерством образования, который должен состояться 23 мая. Представители учителей подчеркнули важность соблюдения соглашений, достигнутых на заседаниях 13 апреля и 11 мая и не выполняемых правительством Королевства.