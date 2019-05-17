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В США на 40-м году жизни скончалась звезда мирового рестлинга Эшли Массаро

Общество

Причина смерти не называется

Нью-Йорк, США, 17 мая 2019, 12:27 — REGNUM  В США в возрасте 39 лет скончалась боец рестлинга и модель Эшли Массаро, передает немецкий канал n-tv.

16 мая женщина была обнаружена без сознания в своей квартире к востоку от Нью-Йорке и экстренно госпитализирована. Однако врачи не смогли ей помочь. Причины смерти не оглашаются. Известно, что ее гибель не связана с криминалом.

Массаро начала карьеру в мировом рестлинге в 2005 году, выиграв кастинг-шоу Raw Diva Search и подписав контракт с компанией World Wrestling Entertainment. Массаро также снималась в музыкальных клипах и в фотосессиях для журнала Playboy. У нее осталась 18-летняя дочь.

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