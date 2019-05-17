Сын депутата парламента Ингушетии арестован по делу о терроризме

Дмитров, Московская область, , 12:25 — REGNUM В Московской области задержан сын депутата Народного собрания Ингушетии Закрия Мамилова. Об его аресте он сам сообщил журналистам 16 мая. По словам Мамилова, сына вместе с еще семерыми подозреваемыми обвиняют в совершении преступления, которое квалифицируется статьей УК РФ «Совершение террористического акта».

Сам депутат арест своего сына называет недоразумением. По его словам, при обыске у него ничего запрещенного не нашли. Мамилов рассказал, что его сын давно живет в Подмосковье, работает прорабом на стройке. Вместе с ним 29 апреля были задержаны еще несколько рабочих.

«Конечно, ему приходится набирать сомнительный контингент, сами знаете, мигранты работают в основном. Среди задержанных его подчиненные разных национальностей — узбеки, таджики, под горячую руку попал и приятель родом из Азербайджана», — цитирует Мамилова «Комсомольская правда».

Аппеляция адвокатов о смене меры пресечения была отклонена судом. Подозреваемый в терроризме останется под стражей до 23 июня. Между тем, его отец сокрушается, у его сына на свободе остались шесть малолетних детей — младшей всего полтора года.

Стоит отметить, что комментариев правоохранительных органов по повожу задержания сына депутата парламента Ингушетии Мамилова пока нет. Ведутся следственные действия.