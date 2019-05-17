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В Турции разыскиваются порядка 100 человек, подозреваемых в терроризме

Общество

Все они обвиняются в связях с ФЕТО

Анкара, 17 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 97 человек, подозреваемых в связях с организацией религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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