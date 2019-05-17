Под Смоленском пожарят яичницу из семи тысяч яиц

Сметанино, Смоленская область, , 12:09 — REGNUM Яичницу весом в 400 килограммов намерены приготовить повара в деревне Сметанино Смоленской области 19 мая — в рамках первого гастрономического фестиваля СметаниноFEST, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

В приготовлении яичницы, которая будет претендовать на попадание в Книгу рекордов России, примут участие семь профессиональных поваров, для ее приготовления будет использоваться сковорода диаметром два с половиной метра и семь тысяч яиц.

Организатором СметаниноFEST является местная птицефабрика. Сковороду и систему нагрева уже проверили организаторы фестиваля — пробной жаркой: все технические характеристики соответствуют необходимым условиям для установления рекорда, который будет регистрировать специальная комиссия.

Гости СметаниноFEST смогут увидеть не только гигантскую яичницу. На площадке фестиваля лучшие рестораторы региона будут готовить изысканные блюда в режиме реального времени. В зоне фуд-корта гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными традициями разных народов, принять участие в разнообразных мастер-классах: от приготовления блюд по традиционным смоленским рецептам до высокой молекулярной кухни. Особый подарок ждет любителей фудфотографии — мастер класс от амбассадора Fujifilm в России. На фестивале также же будут работать зоны семейных развлечений, арт-зона, зонй-лекторий, детские игровые и творческие зоны. Многочисленные тематические площадки СметаниноFEST будут работать нон-стоп на протяжении всего воскресного дня.

Организаторы рассчитывают, что СметаниноFEST станет традиционным ярким событием весны, а также будет способствовать развитию гастрономического туризма в регионе и как следствие — способствовать созданию условий для устойчивого экономического развития Смоленской области.