Образование в России будут развивать менторством

Москва, , 12:04 — REGNUM Менторство назвали важным ресурсом развития системы образования Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

«Менторство является важным ресурсом развития системы столичного образования», — заявила председатель ассоциации «Менторы столичного образования» Лариса Полякова.

Менторство, отметила она, это директивный способ развития профессиональных компетенций, передачи управленческого опыта и знаний от руководителя к руководителю.

«Потому появилась необходимость в формировании сообщества руководителей как команды менторов для доработки технологий менторского сопровождения, создания базовых техник, разработки критериев и показателей эффективности. развитие культуры менторского сопровождения, мотивация профессионального роста руководителей», — указала Полякова.

В Госдуме проходит расширенное заседание экспертного совета при комитете по образованию на тему «Наставничество в образовании: траектория развития образования для достижения новых результатов».

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