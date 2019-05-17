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Усилия не помогают: бездомных в Сан-Франциско становится резко больше

Общество

Детали

Усилия не помогают: бездомных в Сан-Франциско становится резко больше
Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

Сан-Франциско, США, 17 мая 2019, 11:53 — REGNUM  Город Сан-Франциско ежегодно тратит более $300 млн на бездомных, и тем не менее с 2017 года наблюдается рост бездомного населения на 17%, сообщает San Fransisco Chronicle.

За последние 2 года только в округе Санта-Клара количество бездомных увеличилось на 31%, а в округе Аламеда — на 43%, сообщает AP.

Кроме того, на 45% увеличилось количество людей, живущих в своих автомобилях и других транспортных средствах. Выводы пока предварительные, но полные данные, ожидаемые в июле, скорее всего, покажут более высокие цифры.

Усилия по решению проблемы предпринимают не только власти, так, в начале мая основатель Salesforce Марк Бениофф и его жена Линн пожертвовали $30 млн UC San Francisco для создания Центра по изучению причин бездомности и наилучших средств ее сокращения и облегчения.

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Культура и общество США
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