Усилия не помогают: бездомных в Сан-Франциско становится резко больше

Сан-Франциско, США, , 11:53 — REGNUM Город Сан-Франциско ежегодно тратит более $300 млн на бездомных, и тем не менее с 2017 года наблюдается рост бездомного населения на 17%, сообщает San Fransisco Chronicle.

За последние 2 года только в округе Санта-Клара количество бездомных увеличилось на 31%, а в округе Аламеда — на 43%, сообщает AP.

Кроме того, на 45% увеличилось количество людей, живущих в своих автомобилях и других транспортных средствах. Выводы пока предварительные, но полные данные, ожидаемые в июле, скорее всего, покажут более высокие цифры.

Усилия по решению проблемы предпринимают не только власти, так, в начале мая основатель Salesforce Марк Бениофф и его жена Линн пожертвовали $30 млн UC San Francisco для создания Центра по изучению причин бездомности и наилучших средств ее сокращения и облегчения.