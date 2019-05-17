Воробьёв уверен, что пробки подмосковного Красногорска останутся в прошлом

Москва, , 11:42 — REGNUM В июне планируется завершение второго этапа строительства автомобильной развязки в в городе Красногорск Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на странице «ВКонтакте».

Он напомнил, что конце 2018 года запустили рабочее движение по путепроводу из Красногорска в Москву и обратно.

«Но это была лишь часть большого проекта, строительство которого идёт в три этапа. Уже в июне мы откроем ещё два съезда — они также решат проблему с пробками, на которую мне жаловались местные жители. В июле же откроем мост через речку Баньку, а в сентябре — эстакаду над Волоколамским шоссе», — заявил Воробьёв.

Глава региона уверен, что многокилометровые пробки в Красногорске останутся в прошлом.

Добавим, что хотя открытие движения по путепроводу улучшило дорожную ситуацию, Красногорск по-прежнему испытывает в ежедневном режиме проблемы с автомобильными пробками по всей протяжённости Волоколамского шоссе. В Красногорске оно значительно уже, чем в Москве, разбито светофорами и пересекается с оживлёнными улицами.