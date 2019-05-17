По-братски: жители Дагестана одарили финиками малоимущих Ингушетии

Махачкала, , 11:32 — REGNUM Жители Дагестана передали малоимущим семьям Ингушетии три тонны фиников. Они поступили в период, когда идет священный для всех мусульман месяц Рамадан. Сладкие плоды — это обязательный атрибут этого месяца. Разговляться финиками в священный месяц Рамадан после дневного поста рекомендовал последователям пророк Мухаммад.

Фрукты доставлены в ингушский благотворительный фонд «Тешам». Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

«Жители Ингушетии получили в священный месяц Рамадан в качестве садака три тонны фиников от братьев из Республики Дагестан. Фонд «Тешам» по воле Господа распределит эту милостыню для нуждающихся семей региона», — сказано в сообщении.

Как рассказали в фонде, финики будут розданы не только малоимущим гражданам, но и путникам, которых застало время разговения на автотрассах республики. По словам представителя благотворительной организации, «этот жест доброй воли в очередной раз подтверждает то, что все мы едины, вне зависимости от национальности, цвета кожи, языка и места жительства».

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Напомним, священный для всех мусульман месяц Рамадан наступил 6 мая. В этом месяц всем верующим предписывается соблюдать пост в дневное время суток. Разговление разрешено лишь с наступлением темноты. В течение месяца мусульманского поста нужно молиться, просить у Всевышнего прощения и отпущения грехов, заниматься благотворительностью, совершать благочестивые дела.