В Екатеринбурге планируют создать парк примирения

Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Несмотря на временную «заморозку» строительства храма Святой Екатерины, в Екатеринбурге всё равно организуют новый парк. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр пообещал, что наполнения парка определят сами горожане. Будут проведены даже общественные слушания.

Территорию для нового парка ещё не выбрали, но как один из вариантов, рассматривается место у Центрального стадиона.

Напомним, идея парка Примирения или парка Согласия выдвинул глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе встречи с лидерами протеста против храма Святой Екатерины 14 мая. Тогда предполагалось, что храм всё равно будет построен в сквере на Октябрьской площади, однако сейчас стройка заморожена.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме