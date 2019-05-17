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В Рыбинске пройдет турнир по вылову браконьерских сетей

Общество

Его организует Союз рыболовов

В Рыбинске пройдет турнир по вылову браконьерских сетей
Иллюстрация: Rybinsk.ru
Вылов браконьерских сетей

Рыбинск, Ярославская область, 17 мая 2019, 11:15 — REGNUM  25 мая в Рыбинске Ярославской области на Волге пройдет шестой этап регионального фестиваля по вылову браконьерских сетей «Ветер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Организатором ежегодного турнира выступает ярославское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз рыболовов». Участники турнира — экипажи маломерных судов рыбаков-любителей с привлечением подводных охотников. В команде — от двух до трех человек. В рамках фестиваля рыбакам предстоит очистить от сетей акватории реки Шексна, в том числе в 500-метровой зоне от Рыбинской ГЭС, и реки Волга в черте города Рыбинска.

Вылавливать брошенные рыболовные сети разрешается любыми траллирующими предметами.

Для участников предусмотрено пять номинаций: «Самый необычный улов (находка)», «За волю к победе», «Женщина на воде», «Семейная команда» и «Иные бесхозные запрещённые орудия лова». Команда-победитель будет определена измерением общей длины либо подсчётом количества и объёма выловленных сетей.

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Браконьерство
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