Государственный флаг РФ празднует 350-летний юбилей

Луховицы , Московская область, , 11:50 — REGNUM В селе Дединово городского округа Луховицы Московской области 17 мая начинается празднование 350-летия Государственного флага Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил корреспонденту заместитель главы администрации городского округа Луховицы Геннадий Воронин, на юбилей главного символа российской государственности соберутся свыше тысячи человек.

«Этот праздник для любого россиянина является частью истории. Мы очень хотим, чтобы любовь к истории, флагу, Родине не затухала ни у кого. Лично для меня, всё, что связано с флагом, — святое. Подготовка к празднованию шла давно, ожидается больше тысячи гостей из Москвы и других регионов России», — заявил он.

Зрителей ожидает торжественная церемония принятия присяги кадетами Дединовского кадетского корпуса, молебное пение перед иконой святого праведного Фёдора Ушакова с частицей его мощей и крестный ход. Также состоится торжественное открытие и освещение памятного знака и пяти памятных досок. Гости смогут увидеть парад судов и праздничный концерт.

Напомним, указ царя Алексея Михайловича о создании первой государственной верфи в селе Дединово для строительства военных кораблей был издан в июне 1667 года. В ноябре на Дединовской верфи заложили первый русский 22 пушечный корабль, впоследствии получивший название «Орёл». В мае 1669 года на нём впервые подняли российский флаг.