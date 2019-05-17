Sony и Microsoft объединились для запуска игровых облачных сервисов

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Компании Sony и Microsoft заключили стратегическое соглашение, они объединят усилия в области развития облачных игровых сервисов. Об этом 16 мая сообщил портал TechCrunch.

Основой для будущих разработок компаний станет Microsoft Azure. Отмечается, что эта платформа будет центром обработки данных для облачного игрового сервиса PlayStation Now от Sony, таким образом, компания сможет запустить его в тех местах земного шара, где у неё нет своих дата-центров.

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Напомним, 26 марта 2019 года компания Apple представила свой игровой обласный сервис Arcade. За неделю до этого (20 марта 2019 года) Google показала свою облачную платформу, которая получила название Stadia.

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