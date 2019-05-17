Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В Екатеринбурге создадут фонд саженцев и стройматериалов, услугами которого смогут воспользоваться каждый горожанин. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос был поднят на встрече с представителями Фонда Святой Екатерины, который и стремится построить одноимённый храм. Цель создаваемого фонда — дать возможность горожанам участвовать в благоустройстве своих дворов и других общественных пространств.

Напомним, протесты против храма Святой Екатерины уже вызвали реакцию президента РФ Владимира Путина. По мнению главы государства, нужно провести опрос горожан. В мэрии Екатеринбурге не стали спорить и оперативно начали подготовку к исследованию.