Туристический сектор Уганды переживает бум — СМИ

Кампала, , 10:49 — REGNUM Туристический сектор Уганды продолжает создавать больше бюджетных поступлений, чем все остальные сферы, передает Daily Monitor Uganda.

По информации отчета о прогрессе туристического сектора, предоставленного министром туризма Эпраимом Камунту, за 2017 год сектор принес 1,4 миллиардов долларов США, за 2018 год — 1,63 миллиардов долларов США.

Так, в 2018 году страну посетило 734 388 туристов по сравнению с 622 295 тысячами в 2017 году. За год количество посетителей парков увеличилось на 10%.

Камунту заявил, что в стране начнут развитие бренда Уганды на туристическом рынке.

«Мы ожидаем запустить бренд к концу 2019 года. Туристический совет Уганды выпустил промо-видеоролики и начал активно привлекать местных организаторов конференций и других событий к обеспечению потенциальных клиентов рекламными пакетами до, во время и после мероприятий. Кроме того, Туристический совет Уганды намеревается провести туристические презентации на главных конференциях, таких как Международная конференция кофе, Мировая таможенная конференция и ротационные конференции», — заявил Камунту.