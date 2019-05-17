Пятница, 17 Мая 2019 года
10:39:17 МСК

Социологи выяснили, сколько жителей России проведут «Ночь в музее»

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 17 мая 2019, 10:39 — REGNUM  В 2019 году принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» планируют принять 7% жителей России. 9% опрошенных планируют впервые посетить одно из мероприятий акции. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом большинство опрошенных (74%) считает, что «Ночь музеев» повышает интерес населения к музеям. Наибольший интерес у граждан РФ вызывают художественные (48%), краеведческие (46%) и исторические (44%) музеи.

Главные причины отказа от участия в акции «Ночь музеев» — нехватка свободного времени (29%) и отсутствие мероприятия в месте проживания респондентов (28%). 25% тех, кто не планирует принимать участие в акции, заявили, что предпочитают посещать музеи днём.

Опрос проведен 15 мая 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: В «Ночь музеев» в Москве покажут необычную программу

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» с 18 на 19 мая культурные площадки столицы подготовили необычную программу.

На данную тему: «Ночь музеев» в Москве пройдёт по трём маршрутам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акция «Ночь музеев»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить