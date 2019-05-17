В Калуге назвали незаконными требования профсоюза МПРА к «Фольксвагену»

Калуга, , 10:38 — REGNUM Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) в социальных сетях разместил бюллетень для заочного голосования работников завода ООО «Фольксваген Групп Русс» в Калужской области по вопросу выдвижения требований к работодателю о повышении зарплаты. Также предлагается наделить представителей профсоюза МПРА полномочиями по направлению требований работодателю и разрешению коллективного трудового спора.

Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области, которое является уполномоченным органом исполнительной власти региона по участию в урегулировании коллективных трудовых споров, эти требования являются незаконными.

Так, по состоянию на 16 мая 2019 года коллективный трудовой спор в ООО «Фольксваген Групп Русс» не зафиксирован.

Согласно Трудовому кодексу РФ, выдвигать требования к работодателю могут первичные профсоюзные организации, объединяющие более половины работников, при этом все претензии должны быть утверждены на собрании работников, изложены в письменной форме и направлены работодателю представительным органом работников, уполномоченным ими на разрешение коллективного трудового спора.

«Днём начала коллективного трудового спора является день сообщения решения работодателя об отклонении всех или части требований работников или несообщение работодателем своего решения. По указанным причинам, распространяемый бюллетень противоречит статье 399 ТК РФ и не может служить основанием для формирования представителей работников и выдвижения ими требований», — пояснили в министерстве.

Напомним, ранее руководство завода «Фольксваген» заявило о готовности аключить дополнительное соглашение к трудовому договору с сотрудниками. Оно предусматривает индексацию заработной платы, меры поддержки семей сотрудников и рассчитано до февраля 2021 года. Так, работодатель предлагает уже в июле 2019 года поднять зарплаты на 7%. В 2020 году индексацию проведут на 2,5% выше уровня инфляции. Также документ предусматривает единовременные премии за производительность. В конечном счете, по сравнению с нынешним уровнем, зарплата работников завода вырастет более чем на четверть.

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