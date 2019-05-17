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В Оренбуржье с фирмы и ее главы взыскано 11 млн рублей за вред экологии

Общество

Компания и ее директор понесли солидарное наказание за нелегальную добычу суглинка

Оренбург, 17 мая 2019, 10:26 — REGNUM  В Оренбургской области суд взыскал с дорожно-строительной компании и его директора около 11 млн рублей за ущерб. Решение вступило в законную силу, причиненный окружающей среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Инициатором иска выступило надзорное ведомство. По его данным, в 2012—2013 годах фирма занималась нелегальной добычей суглинка на территории Орска. Затем этот материал (более 370 тыс. кубометров) использовали при строительстве дамбы.

В действиях коммерсанта следственные органы усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», однако производство по возбужденному уголовному делу было прекращено за истечением сроков давности. За вред окружающей среде фирму и ее начальство удалось наказать.

Примечательно, что суд первой инстанции возложил ответственность только на главу компании, а суд апелляционной инстанции установил солидарную материальную ответственность на юрлицо и главу организации.

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Проблемы экологии
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