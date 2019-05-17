Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Тайбэй, , 10:20 — REGNUM Теперь ан Тайване разрешены однополые браки. Соответствующий законопроект сегодня, 17 мая, был поддержан в парламенте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Тайвань стал первым местом в Азии, где были легализованы браки между гражданами одного пола. Ещё во время обсуждения документа в законодательном органе страны, несмотря на сильный дождь, у здания парламента собрались тысячи ЛГБТ-активистов.

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«Сегодня мы получили шанс войти в историю и показать миру, что прогрессивные ценности могут укорениться в Азии», — написала президент Китайской Республики Цай Инвэнь в Twitter.

https://twitter.com/iingwen/status/1129200931642302464

Законопроект, который предлагает однополым парам аналогичную правовую защиту для вступления в брак, как и гетеросексуалам, вступит в силу после того, как его подпишет глава государства. При этом гомосексуальным парам не разрешили усыновлять детей и вступать в межнациональные браки так же легко, как традиционным.

Издание отмечает, что принятое решение может осложнить попытку президента Цай Инвэнь выиграть второй срок на президентских выборах в 2020 году.

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В Австрии зарегистрирован первый однополый брак

Как сообщало ИА REGNUM, впервые вопрос легализации однополых браков был поставлен в 2013 году, когда одному из тайваньских правозащитников запретили зарегистрировать свой брак с мужчиной. Власти острова сослались на закон, в котором прописано, что брак может заключаться только между мужчиной и женщиной. Опрос, проведённый среди 1,1 тыс. жителей Тайваня, показал, что более половины граждан (46,3% от числа опрошенных) поддерживают легализацию однополых браков.

В мае 2017 года Конституционный суд Тайваня разрешил гражданам вступать в однополые браки, признав неконституционным закон, который ранее запрещал регистрацию браков между гражданами одного пола. Суд дал законодательному органу страны два года на то, чтобы исправить статьи Гражданского кодекса Тайваня, несоответствующие Конституции, или написать новый.

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