Нижегородские власти анонсировали новый облик набережной Гребного канала

Нижний Новгород, , 10:19 — REGNUM Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион по выбору подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство общественной территории «Зона отдыха на берегу Гребного канала». Начальная цена лота — более 24,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Победителя определят 7 июня 2019 года, начальная цена работ — 24 581 380,8 рубля. Источник финансирования — средства, предусмотренные на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019−2024 годы. Из областного бюджета выделят свыше 22 млн рублей, остальную сумму должен предоставить городской бюджет.

Напомним, по данной программе в 2019 году городские власти планируют благоустроить 15 мест общего пользования, выбранных с учётом опроса горожан. В Нижегородском районе, помимо территории Гребного канала, в список попали Лопатинский овраг и парк Кулибина.

В задачи победителя по набережной Гребного канала входит размещение зоны отдыха на участке площадью 47 589,8 кв. м. Подрядчик должен будет оборудовать детскую площадку в виде конструкции корабль «Санта Мария» с большой пристанью, установить лавочки, урны, обустроить газон и само место отдыха.

«Частично, участок проектирования находится в водоохранной зоне реки Волга», — уточняется в документации.

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта.