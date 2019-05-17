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В Приамурье депутата убило током

Общество

Он работал начальником районных электросетей

Благовещенск, 17 мая 2019, 10:09 — REGNUM  В Приамурском городе Сковородино в результате несчастного случая погиб депутат районного совета народных депутатов, работавший начальником районных электрических сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Чеченко работал начальником районных электрических сетей Сковородинской дистанции электроснабжения и погиб в результате несчастного случая на производстве от поражения электрическим током, рассказали коллеги погибшего.

«Владимир Николаевич являлся Почётным гражданином Сковородино, был уважаемым, добрым и отзывчивым человеком, мы потрясены случившимся», — рассказали в Совете народных депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обнародовало данные о производственном травматизме за 2018 год. Согласно официальной информации ведомства, всего за этот период в регионе зарегистрировано 589 производственных травм, тогда как в 2017 году их было 613. При этом подчёркивается, что в 81 случае речь идёт о причинении тяжелого вреда здоровью, а 25 случаев закончились гибелью работников.

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Производственный травматизм и охрана труда
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