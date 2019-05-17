Сотрудники 18 компаний Южной Кореи приняли участие в облагораживании Сеула

Сеул, , 10:03 — REGNUM Сотрудники южнокорейской компании Hyosung Heavy Industries совместно с сотрудниками компаний-партнеров приняли участие в волонтерской деятельности в одном из парков столицы. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 16 мая представители компании Hyosung Heavy Industries совместно с сотрудниками компаний-партнеров организовали волонтерское мероприятие по посадке дубов в парке Ноыль, расположенного в районе Мапхо-гу города Сеула.

Известно, что подобные волонтерские мероприятия компания проводит два раза в год начиная с 2008 года. Цель данных мероприятий не только облагораживание территорий, восстановление и сохранение экологии, но и встречи с компаниями-партнерами на которых решаются насущные вопросы.

В мероприятии, состоявшемся 16 мая, приняло участие 30 сотрудников из восемнадцати компаний, в том числе из Dongyang Special Metal и Sam Dong Korea.