Полиция изъяла почти 12 кг метамфетамина в китайской провинции Юньнань

Куньмин, Китай, , 09:48 — REGNUM Полиция Сишуанбаньна-Дайского автономного уезда провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла у наркоторговцев 11,94 кг метамфетамина, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Полиция городка Мэнлун на границе Китая и Мьянмы обнаружила подозрительный мотоцикл около 13:20 по местному времени 7 мая во время патрулирования границы. Как только злоумышленники увидали полицейских, они немедленно попытались избавиться от рюкзака и попытались сбежать. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в той же провинции Юньнань полиция арестовала двоих подозреваемых в контрабанде наркотиков. У них при себе находилось 43,1 кг метамфетамина.

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