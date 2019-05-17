Москвичам предлагают бесплатно провериться на гипертонию

Москва, , 09:42 — REGNUM Сегодня, 17 мая, в Москве началась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией. Москвичам предлагают бесплатно пройти провериться на гипертонию, сообщается на портале мэра столицы.

С 17 по 31 мая любой желающий может измерить артериальное давление, рост, индекс массы тела, а также проверить уровень сахара и холестерина в крови.

Обследования москвичей и консультации врачей о профилактике гипертонии пройдут в поликлиниках, центрах здоровья, а также в МФЦ и парках. Всего в принимают участие 30 медучреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией проходит ежегодно 17 мая начиная с 2006 года. Он учрежден по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией.

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